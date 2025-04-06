Ardahan Dağları Yeniden Karla Kaplandı - Son Dakika
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Ardahan Dağları Yeniden Karla Kaplandı

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Ardahan'da kar yağışı ile dağlar beyaza büründü, güzel kış manzaraları oluştu.

06.04.2025 11:30
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Ardahan'da dağların zirvesi beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da kışın yağan kar, henüz tamamen erimeden, dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

Ardahan'da dün sabahtan itibaren, gün boyu devam eden yağmur, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde henüz tamamen erimeyen karın üzerine bir kez daha kar yağdı.

Baharın gelişiyle yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

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