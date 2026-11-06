Ardahan Göle'de doludan hastalanan sarıçamlar için 1,5 milyon fidan dikilecek - Son Dakika
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Ardahan Göle'de doludan hastalanan sarıçamlar için 1,5 milyon fidan dikilecek

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Ardahan Göle\'de doludan hastalanan sarıçamlar için 1,5 milyon fidan dikilecek
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Ardahan'ın Göle ilçesinde geçen yılki dolu nedeniyle zarar gören ve hastalanan sarıçamların iyileşmemesi üzerine gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 140 hektarlık alanda hastalıklı ağaçlar temizlenerek çevresine 1,5 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

Ardahan'da geçen yıl etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören ve hastalanan sarıçam ağaçlarının iyileşmemesi üzerine ormanlık alanda gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Göle ilçesine bağlı Canibek Yaylası'ndaki çalışmalara fidan dikerek destek veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yaptığı açıklamada, yağışların ağaçların iğne yapraklarına ve gövde kabuklarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Zarar gören ağaçların iyileşmesi için yaklaşık bir yıl beklendiğini ancak bu süreçte ağaçların toparlanamadığını ve hastalıkların yayılma riski oluşturduğunu belirten Yamlı, diğer ağaçların da zarar görmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldığını anlattı.

Yaklaşık 140 hektarlık alanda hastalıklı ve ağır hasarlı ağaçların temizlenerek ormanın gençleştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yamlı, söz konusu alan ve çevresinde yaklaşık 1,5 milyon fidan dikilmesinin planlandığını bildirdi.

Yamlı, yürütülen çalışmaların tamamen teknik ormancılık ve ağaçlandırma faaliyeti olduğunu vurgulayarak, bunun farklı amaçlara yönelik olduğu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmalara, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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