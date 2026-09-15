Ardahan Hanak'ta 5 gündür aranan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika
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Ardahan Hanak'ta 5 gündür aranan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu Güneşgören Yaylası'nda bulundu. JAK, AFAD ve sivil unsurların katıldığı çalışmaların ardından bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi, 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu.

Koyunpınarı köyünde yaşayan O.Y'den haber alamayan yakınları, 11 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kırsal bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara sivil unsurlar da destek verirken, ekipler farklı bölgelerde arama yaptı.

Yaklaşık 5 gün süren çalışmaların ardından O.Y, ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulundu.

O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan Hanak'ta 5 gündür aranan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan Hanak'ta 5 gündür aranan 32 yaşındaki kişi yaylada sağ bulundu - Son Dakika
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