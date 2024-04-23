Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi

Ardahan\'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası\'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte karların erimesi sonucu Göle Ovası'nda oluşan menderesler, dron kamerasıyla kaydedildi. Doğanın yeşillendiği bölgede bulunan köylerde akan menderesler, muhteşem manzaralar oluşturdu. Vali Hayrettin Çiçek, doğanın canlandığı bu mevsimde doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

23.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi.

Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği ilçede, nisan ayında havaların sıcak seyretmesi nedeniyle karlar eridi.

Doğanın yeşillendiği Göle Ovası ile çevresindeki Tahtakıran, Sürügüden ve Karlıyazı köyü mevkilerinde akan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, baharla doğanın canlanmaya başladığını söyledi.

Gezilmesi ve görülmesi gereken bir doğaya sahip olduklarını ifade eden Çiçek, "Bu mevsim Ardahan ile Göle ovaları ve Kura Nehri bölgeleri çok güzel görüntüye büründü. Tek isteğim, cennet doğamıza lütfen sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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