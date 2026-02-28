Ardahan-Kars Yolu Kontrollü Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Kars kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından, Karayolları ekipleri yolu küçük araçların geçişine açtı.
Ekipler, yolda yoğun buzlanma uyarısında bulundu.
