Ardahan-Kars Yolu Tekrar Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Kars arasındaki yollar, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından, karayolları ekipleri yolu kontrollü olarak açtı.
Çıldır ve Göle-Kars bağlantı yolları da ağır tonajlılar hariç araçlara açıldı.
