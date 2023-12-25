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Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açmıştı. Karayolları ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu yolu yeniden kullanıma açtı.

Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
25.12.2023 - 23:23,
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Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde yolun ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeninden ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri, yüksek noktalarda kar ile tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini belirterek, açılan yolu kullanacak tır sürücülerine araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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