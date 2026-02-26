Ardahan-Şavşat Yolu Kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.
Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.
