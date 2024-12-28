Ardahan-Şavşat Yolunda Kara Kış Engeli

Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.
Kent genelinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım aksadı.
Sahara mevkisinin Yaylalar rampasında buzlanmadan dolayı 2'si tır, 4 araç yolda kaldı.
Sürücüler, karayolları ekiplerinden yardım istedi.
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