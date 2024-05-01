Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirterek, tüm emekçilerin sağlıklı ve başarılı günler diledi.

01.05.2024 16:33
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"El emeği ve alın teriyle memleketimizin ve milletimizin kalkınması için çalışan, üreten ve gayret gösteren emekçi tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve başarılı günler diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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