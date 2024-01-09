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Ardahan ve Ağrı'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Ardahan ve Ağrı'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan il merkezi ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da karla kaplanan ilçelerde ulaşım aksamaması için karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Ağrı'da ise soğuk havaların etkisiyle dereler buzla kaplandı ve dağlar karla örtülendi.

Ardahan ve Ağrı\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
09.01.2024 - 12:03,
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Ardahan'da il merkezinde, Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Ardahan'da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla il merkezi ve ilçeler karla kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havaların etkisi altındaki kentte, dereler buzla kaplandı.

Kentin buz tutan dereleri ve karla kaplı dağları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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