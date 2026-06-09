Ardahan ve Ağrı'da Sağanak ve Dolu - Son Dakika
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Ardahan ve Ağrı'da Sağanak ve Dolu

09.06.2026 19:13
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Ardahan ve Ağrı'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Ardahan ve Ağrı'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı.

Özellikle Yıldızlı Dağ bölgesinde etkili olan dolu nedeniyle tepeler beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yağışın ardından kentin bazı noktalarında gökkuşağı oluştu. Dolu ve sağanağın ardından bölgede hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde de sağanak ve dolu etkili oldu.

Diyadin ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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