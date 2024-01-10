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Ardahan ve Kars'ta Buzlanma, Sis ve Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Ardahan ve Kars'ta Buzlanma, Sis ve Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kars'ta ise Digor kara yolu kar yağışıyla beyaza büründü ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Çamyazı grup köy yolu tipi nedeniyle kapandı ancak İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.

Ardahan ve Kars\'ta Buzlanma, Sis ve Kar Yağışı Etkili Oldu
10.01.2024 - 12:03,
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Ardahan ile Kars'ta buzlanma, sis ve kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla Digor kara yolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Çamyazı grup köy yolu tipi nedeniyle kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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