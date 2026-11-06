Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu, Sarıkamış'ta pistler beyaza büründü - Son Dakika
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Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu, Sarıkamış'ta pistler beyaza büründü

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Ardahan ve Kars\'ta kar etkili oldu, Sarıkamış\'ta pistler beyaza büründü
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Ardahan'da dün akşam başlayan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü; Ardahan-Artvin arası ve Kars'ta tepeler beyaza büründü. Sarıkamış'ta gece sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye düşerken 2 bin 634 rakımlı zirve ve ikinci etap pistler karla kaplandı.

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, zirveleri beyaza bürüdü.

Ardahan genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler ve çevredeki tepeler beyaza büründü.

Kars'ta da tepeler karla kaplandı.

Kentte kar yağışı sonrası yılkı atlarının yiyecek araması görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürdü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan kar, Sarıkamış'ı çevreleyen dağları beyaz örtüyle kapladı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve ikinci etap pistler karla kaplandı.

Kaynak: AA
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