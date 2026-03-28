Ardahan ve Kars'ta Kar Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
Ardahan ve Kars'ta Kar Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

28.03.2026 17:20
Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kar ve yer yer tipi ulaşımı aksattı.

İlçeye bağlı Çat ile Karakale köyleri arasındaki yolda 4 araç ve içindeki kişiler yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, halat bağlayarak mahsur kalan araçları kurtardı.

Araçlardaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars

Kars-Göle kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Kars-Göle kara yolunda yoğun tipi nedeniyle bir tır yolda kaldı.

Tırın yolu kapatması nedeniyle 8 araç da yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yolu açmasıyla araçların geçişi sağlandı.

Kaynak: AA

