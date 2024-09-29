Ardanuç\'ta Boğa Güreşi Festivali Tamamlandı

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ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde 65 boğa arenada güreşti. Güreşlerde 350 bin liralık ödül dağıtıldı.

Ardanuç ilçesinde birlik ve beraberliği sağlamak adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Cuma günü başlayan festivalde, pehlivanlar arenadaki güreşlerde mücadele etti. Geleneksel müzikler ve halk oyunları ile devam eden festivalin son gününde ise 65 boğa arenada karşı karşıya geldi. Katılımcıların heyecanla takip ettiği boğa güreşlerinde 350 bin liralık ödül dağıtıldı. Hafta sonunu geçirmek için festivale gelenler, eğlenerek güzel havanın keyfini çıkardı.