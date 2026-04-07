Areda Survey: Türkiye'de Siyasi Rekabet İki Ana Parti Etrafında Şekilleniyor

Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Türkiye'de siyasi rekabetin büyük ölçüde iki ana parti etrafında şekillendiğini ve küçük partilerin daha sınırlı etkiye sahip olduğunu gösterdi. Mart 2026 anketine göre, AK Parti oy oranını yüzde 34'e yükseltirken, CHP yüzde 29,2'ye gerileyerek düşüş trendini sürdürdü. Ankette, AK Parti'nin yükselen bir eğilim gösterdiği, CHP'de ise azalışın dikkat çektiği belirtildi.

Seçmen sadakatinin özellikle AK Parti ve CHP'de çok yüksek olduğu, oy geçişlerinin ise daha çok aynı blok içinde gerçekleştiği tespit edildi. AK Parti seçmeninin yüzde 93,5'i, CHP seçmeninin yüzde 93'ü kararında değişikliğe gitmeyeceğini iletti. Araştırma, Türkiye siyasetinde iki büyük parti etrafında şekillenen rekabetin sürdüğünü ve küçük partilerin dengeleyici rol oynadığını ortaya koydu.