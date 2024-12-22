ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin 2024'te 481 acil duruma müdahale ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, havalimanları ve yakınlarında meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara müdahale eden ARFF ekiplerinin, yaşanabilecek olumsuz durumlarda, maddi ve manevi kayıpların önlenmesinde önemli bir görevi gerçekleştirdiğini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ARFF memurlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğitim aldıklarının altını çizen Uraloğlu, yaşanabilecek olumsuz durumlar için düzenli olarak yapılan farklı senaryolu tatbikatlarla teorik eğitimlerini pratiğe döken ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat hazır hale geldiklerini ifade etti.

Uraloğlu, ARFF ekiplerinin DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uçak kazalarının yanı sıra havalimanları içinde gerçekleşen piste yakıt dökülmesi, ot ve elektrik yangını ile doğal afet gibi acil durumlara başarılı bir şekilde müdahale ettiklerini vurgulayarak, "ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti. Bu operasyonlar sayesinde yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önüne geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

1895 ARFF personeli ve 460 araçlık filo

DHMİ'nin ARFF hizmetlerinde uzman personel kadrosu ve son teknoloji araç filosuyla dünyada adından söz ettirdiğinin altını çizen Uraloğlu, "Uçuş güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarla ARFF filosunun araç teknolojisini ve sayısını yükselttik. 2002'de 165 olan yangınla mücadele aracı sayısını 2024 yılı itibariyle 460'a ulaştırdık. 750 olan ARFF memuru sayımızı ise 1895'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin araç filosuyla ilgili önemli iyileştirmeler yaptıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu konuda önemli yatırımlar yaptık. Ülkemizde teknolojinin en son ürünleri olan kurtarma ve yangın söndürme araç teçhizat ve malzemelerinden oluşan güçlü bir filo ortaya çıkardık. Filomuzda uçuş ve yangın güvenliğinde kullandığımız 8x8 su-köpük-kuru kimyevi toz sistemli yangın söndürme, 6x6 su köpük sistemli yangın söndürme, ani müdahale aracı, kurtarma aracı, suda ve karada hareket edebilen amfibik kurtarma aracı, arazöz aracı, pist köpükleme aracı ve merdivenli yangın söndürme aracı bulunuyor."

Yangınlara karşı tatbikatlarla hazırlanılıyor

Havalimanlarında görev yapan ARFF personelinin uçak kaza kırımlarına ve bina/tesis yangınlarına karşı hazırlıklı olabilmeleri amacıyla, Erzincan Havalimanı'nda simüle edilen eğitimler dışında, her havalimanında yılda en az bir kere ateşli yangın ile dar katılımlı acil durum tatbikatları yaptıklarını belirten Uraloğlu, yılda en az iki kere masaüstü tatbikatı ve her iki yılda en az bir kere geniş katılımlı acil durum tatbikatı yapıldığını da bildirdi.