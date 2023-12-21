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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu. - Son Dakika
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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede yapılan hizmetler, projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kızıldaş, esnafın ve vatandaşın desteğiyle güzel ve iyi hizmetler yapacaklarını belirtti ve yeni dönemde farklı projelerle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu.
21.12.2023 - 09:51,
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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızıldaş, ziyaretlerinde, ilçede? yaptıkları hizmetler, projeler ve yatırımların ortada olduğunu belirterek, Arguvan Belediyesinin hizmetlerle adından söz ettiren örnek? belediyelerden olduğunu söyledi.

Esnafın, vatandaşın desteğiyle ve birlik ve beraberlikle güzel ve iyi hizmetler yaptıklarını belirten Kızıldaş, "Yeni dönemde proje ve çalışmalarımızı farklılaştırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kızıldaş, Arguvan'ın ileri gitmesi için güzel ve farklı projelerle Arguvan'ı layık olduğu şekilde el birliğiyle yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarete CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Sırrı Yücel de katıldı.

Kaynak: AA
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