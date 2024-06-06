Arhavi'de Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Arhavi'de Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi

Arhavi\'de Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Arhavi'de 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Arhavi Belediyesi Çevre Müdürlüğü ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kıyı şeridi ve denizdeki çöpler toplandı.

06.06.2024 18:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Türkiye Çevre Haftası" kutlamaları kapsamında Arhavi'de "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Arhavi Belediyesi Çevre Müdürlüğü ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kıyı şeridi ve denizdeki çöpler toplandı.

Toplumun her kesimine çevre bilincinin aşılanması ve çevre temizliği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Ender Öz ve Sıfır Atık Şube Müdürü Umut Ural Özkan'ın da katılım sağladı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İklim Değişikliği, Türkiye, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arhavi'de Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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