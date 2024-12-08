SAHİL YOLU TEK ŞERİTLİ ULAŞIMA AÇILDI
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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