Arhavi'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Arhavi'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı

Arhavi\'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, yürütülen çalışmalar sonucu tek şeritli ulaşıma açılmıştır. Ekipler yol açma çalışmalarına devam ediyor.

08.12.2024 23:42  Güncelleme: 00:19
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SAHİL YOLU TEK ŞERİTLİ ULAŞIMA AÇILDI

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekiplerin iş makineleri destekli yaklaşık 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kaldırılan kara yolunun sahil kısımda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arhavi'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arhavi'de Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Tek Şeritli Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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