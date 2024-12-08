Arhavi'de Heyelan: Yol Açma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Arhavi'de Heyelan: Yol Açma Çalışmaları Başladı

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Arhavi'de meydana gelen heyelan sonrası yol açma çalışmaları günün erken saatlerinde başladı.

08.12.2024 08:19
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Arhavi'deki heyelanın ardından yol açma çalışmaları başladı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıkarken, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da gün ağarır ağırmaz başladı.

Kaynak: İHA

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