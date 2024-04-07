Arhavi'de otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arhavi'de otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti

Arhavi\'de otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti

Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Arhavi Balıkçı Barınağı mevkisinde, N.S'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Oleksili Z'ye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oleksili Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Oleksili Z'nin cenazesi Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

07.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu Arhavi Balıkçı Barınağı mevkisinde, N.S'nin kullandığı 28 NS 660 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Oleksili Z'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Oleksili Z'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tır sürücüsü olduğu öğrenilen Oleksili Z'nin cenazesi Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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