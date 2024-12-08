Arhavi'deki Heyelan: Yol Açıldı, 3 Kişi Aranıyor - Son Dakika
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Arhavi'deki Heyelan: Yol Açıldı, 3 Kişi Aranıyor

Arhavi\'deki Heyelan: Yol Açıldı, 3 Kişi Aranıyor

Arhavi'de heyelan sonucu kapanan yol açıldı. Toprak altında 3 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

08.12.2024 23:46
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Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridi çift yönlü ulaşıma açıldı, toprak altında kaldığı değerlendirilen araçta 3 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, heyelanın meydana geldiği mevkide gazetecilere, sabah 03.15 civarında Rize-Artvin il sınırında, Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini anımsattı.

Heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığını belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası bir yol zaten bu yol, biliyorsunuz. Öncelikle Artvin Valiliğimizin yanında olan Rize ve Trabzon valilerimize teşekkür etmek istiyorum, uyumlu, koordineli yönlendirme ve birlikte çalışma yürüttüğümüzden dolayı. Bunun yanında özellikle Karayolları 10. Bölge Müdürümüz burada, onun koordinesinde Karayollarının ekipleri, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız da zaten ilk olayı duyduğumuzda beraber geldik. AFAD İl Müdürümüz, Sahil Güvenlik bunun yanında bütün arama kurtarma birliklerimiz, timlerimiz, sağlık birimlerimiz, ilçe kaymakamımız, ilçe belediye başkanımız o zamandan bu yana bu çalışmaları yürütmek için hep birlikte burada mücadele veriyoruz ve sizler de buna şahitsiniz."

"2- 3 gün sürecek işi arkadaşlarımız, 20 saate yakın bir zaman olmadı, tamamlamış bulunuyorlar"

Ergün, yolun Artvin istikametini saat 22.00 itibarıyla trafiğe açtıklarını ifade ederek, "Bizden sonra araç trafiği başlayacak. Bu noktaya 41 araç, 29 iş makinesi, 2 bot, 3 dron, 1 mobil baz istasyonu ve 250 personelin çalışmasıyla gerçekten 2- 3 gün sürecek işi arkadaşlarımız, 20 saate yakın bir zaman olmadı, tamamlamış bulunuyorlar." dedi.

Sahil Güvenlik'in gün içindeki çalışmalarına değinen Ergün, "Sahil Güvenlik hasta, acil gitmesi gelmesi gereken yaklaşık 300 kişinin botlarla ya da kendi refakatinde denizden nakillerini sağlamış bulunuyor. Ben 'Geçmiş olsun.' diyorum. Bütün hemşehrilerimlerimize Allah bu tür afetler, heyelanlar, çığ ve benzeri afetler yaşatmasın." diye konuştu.

"1 aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük"

Vali Ergün, bir gazetecinin toprak altında bir aracın kaldığına dair söylentileri sorması üzerine şunları söyledi:

"Bunu biz kendimiz düşündük, dedik 'Burada çok büyük bir toprak kayması var, bunun altında herhangi bir araç olabilir mi?' Bununla ilgili Karayollarımızın tüneldeki kamera sistemi, daha sonra PTS'yle o saatler arasında giren çıkan araçlar kimler olabilir, bunlar nereye gitmiş olabilir, bunları değerlendirdik. Emniyet, jandarma, Giresun'la Rize'yle değişik yerlerle telefonla görüşerek 1 aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Biz eğer buradaysa, bugün açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa yine arkadaşlarımız durmaksızın, yarın da zaten AFAD Başkanlığımızdan Arama Kurtarma Daire Başkanımız, Genel Müdürümüz de gelecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan bununla ilgili teknik cihazlarla öncelikle yolun denizle yol kısmındaki alandan başlamak üzere devam edeceğiz. Bu işte teknik dronlar, arama cihazları var, bunlarla aramalara da devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi arama çalışmalarımızı sabahtan beri devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz."

Öte yandan toprak kütlesi altında kaldığı değerlendirilerek aranan araçta 3 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, trabzon, Arhavi, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arhavi'deki Heyelan: Yol Açıldı, 3 Kişi Aranıyor - Son Dakika

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