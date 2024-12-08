Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda Heyelan Sonrası Trafik Açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda bu sabah meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü ve bağlı ekipleri ile AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmalarıyla akşam saatlerinde tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır.

Bölgedeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ve yolu çift yönlü ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürmektedir.