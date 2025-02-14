ARİAD Başkanı Fotoğraf Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika
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ARİAD Başkanı Fotoğraf Oylamasında Yer Aldı

ARİAD Başkanı Fotoğraf Oylamasında Yer Aldı

Adnan Ağır, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

14.02.2025 11:16
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Arsuz İş İnsanları Derneği (ARİAD) Başkanı Adnan Ağır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağır, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Protestocular" adlı fotoğrafına oy veren Ağır, "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Sevinç taklası" başlıklı karesini seçti.

Ağır, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" başlıklı eserlerini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Ağır, "Fotoğraflar birbirinden güzel, kıymetli. Tamamen doğal koşullarda çekilen kareleri seçerken ciddi anlamda zorlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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