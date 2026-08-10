Arıcılar Fırtınaya Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
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Arıcılar Fırtınaya Karşı Tedbir Aldı

Arıcılar Fırtınaya Karşı Tedbir Aldı
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Kars'ta arıcılar, fırtına ve dolu riskine karşı kovanların üzerine taş koyarak önlem aldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün fırtına, dolu ve yağmur yağışı uyarısı yaptığı Kars'ta arıcılar, kovanların kapaklarının açılmaması için üzerlerine iri taşlar koyarak tedbir aldı.

Kars için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, dolu yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Arpaçay ilçesine bağlı Kaçköy'de arıcılık yapan Ertaş Kurum ile Nedim Koç, kovanları korumak için geleneksel bir yönteme başvurdu. Arıcılar, açık arazide bulunan kovanlarının kapaklarının kuvvetli rüzgar nedeniyle açılmaması için üzerlerine ağır taşlar yerleştirdi. Arıcılar yıllardır uyguladıkları yöntemle kovanların zarar görmesini ve arı kolonilerinin olumsuz etkilenmesini önlemeye çalıştıklarını belirtti.

DOLUNUN SESİ ARILARI RAHATSIZ EDİYOR

Arıcılardan Nedim Koç, özellikle kuvvetli rüzgarın kovan kapaklarını kaldırabildiğini söyledi. Taşların dolu yağışı sırasında da fayda sağladığını anlatan Nedim Koç, dolu tanelerinin kovanların üzerindeki metal yüzeye çarpmasıyla yüksek ses oluştuğunu anlattı. Bu sesin arıları huzursuz edebildiğini belirten Koç, taşların ise titreşim ve sesi azaltmaya yardımcı olduğunu bildirdi.

Koç, "Yağmur, dolu ve fırtına uyarısı sebebiyle arı kovanlarının üzerine taş koyduk. Taşın birçok faydası var. Taşın ağırlığı sebebiyle kovan kapakları açılmıyor. Kapakların açılması halinde içeri dolan yağmur bala büyük zarar verir emeğimiz boşa gider. Dolu yağışına da taşın faydası var. Dolu da kovanların üzerine taş koyduğunuz zaman taş sesi kesiyor. Böylelikle arı dışarı çıkmıyor ve dolu arıyı öldürmüyor. Taş olmazsa arı sesten ürkerek dışarı çıkar ve dolu arıya büyük zarar verir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arıcılar Fırtınaya Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika

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