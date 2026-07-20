Arıcılara Yeni Mali Yük Tepkisi - Son Dakika
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Arıcılara Yeni Mali Yük Tepkisi

20.07.2026 12:39
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EMEP'li Karaca, kovan başına 100 lira ücret alınmasını eleştirerek Bakan'a soru önergesi sundu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, arıcılardan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı her kovan için 100 lira ücret alınması düzenlemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Karaca, arıcılardan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı her kovan için 100 lira ücret alınmasına ilişkin düzenlemeyi TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karaca, ekonomik kriz ve artan üretim maliyetleri altında ezilen arıcılara yeni mali yük getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Karaca, arıcılık sektörünün tarımsal üretim ve biyoçeşitliliğin korunması açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak; mazot, şeker, kovan, ilaç ve nakliye gibi temel girdilerdeki yüksek maliyet artışlarının üreticileri ayakta kalma mücadelesi vermeye zorladığını ifade etti.

Bu koşullarda üreticilerin desteklenmesi gerekirken kovan başına ücret alınmasının binlerce küçük arıcıda tepkiye neden olduğunu dile getiren Karaca, devletin görevinin üreticiye yeni harçlar yüklemek değil, kamusal destekleri artırarak üretimi korumak olduğunu belirtti. Karaca, uygulamanın küçük aile işletmesi olarak faaliyet gösteren bağımsız arıcıları üretimden çekilmeye zorlayabileceği, sektörün ise büyük sermaye gruplarının kontrolüne bırakılması riskini doğurabileceği uyarısında bulundu.

Karaca, önergede, şu sorulara yanıt istedi:

Girdi maliyetlerinin tavan yaptığı bir dönemde, arıcılardan kovan başına ücret alınmasının mantıklı ve makul gerekçesi nedir?

Türkiye genelinde bakanlığınız kayıtlarına bağlı toplam kaç arıcı ve kaç aktif kovan bulunmaktadır? Kovan başına alınacak 100 liralık bu ücretle arıcılardan toplam ne kadar kaynak toplanması hedeflenmektedir?

Arıcılardan toplanacak bu meblağ hangi kalemlerde kullanılacaktır? Toplanan paraların doğrudan arıcılığın ve üreticinin desteklenmesine aktarılacağına dair bir garantisi var mıdır?

Mazot, nakliye ve şeker maliyetleri nedeniyle üretim yapmakta zorlanan, ürününü hileli/sahte ballar yüzünden değerinde satamayan üreticilere destek vermek yerine yeni mali yükler getirilmesi, küçük üreticiyi üretimden vazgeçmeye itmeyecek midir?

Türkiye'de bal pazarını işgal eden, arıcının emeğini çalan ve halk sağlığını tehdit eden sahte, taklit, tağşiş bal üretimine ve satışına karşı bakanlığınızca yürütülen denetimlerin sonuçları nelerdir? Arıcıya mali yük getiren bakanlığınız, sahte bal üreten sermaye gruplarına karşı hangi caydırıcı yaptırımları uygulamıştır?

Üreticilerin ve arıcı sendikalarının, birliklerinin yoğun tepkisine neden olan kovan başına 100 lira ücret ödenmesi düzenlemesinin iptal edilmesi veya geri çekilmesi yönünde bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

Artan üretim maliyetleri karşısında ezilen arıcılar için nakliye desteği, indirimli şeker temini ve kovan başı doğrudan desteklerin artırılmasına yönelik acil bir eylem planınız bulunmakta mıdır?

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıcılara Yeni Mali Yük Tepkisi - Son Dakika

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