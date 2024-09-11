Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru ve ağabeyi, Ağrı'da 7 ton bal üretti - Son Dakika
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Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru ve ağabeyi, Ağrı'da 7 ton bal üretti

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Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru Mahmut Dilmen ve belediye emeklisi ağabeyi Mustafa Dilmen, Ağrı'da 7 ton bal üretti. Baba mesleği arıcılığı sürdüren Dilmen kardeşler, Mayıs ayından Eylül ayına kadar Ağrı'da arıcılık yapıyor.

11.09.2024 11:10  Güncelleme: 11:29
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Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru ve ağabeyi, Ağrı'da 7 ton bal üretti

AĞRI - Ordu'dan her yıl düzenli olarak Ağrı'ya gelen emekli polis memuru Mahmut Dilmen ve belediye emeklisi ağabeyi Mustafa Dilmen, bu sezon yaklaşık 7 ton bal elde etti.

Baba mesleği arıcılığı sürdüren Dilmen kardeşler, Mayıs ayının başlarında Ağrı'nın Yukarı Yoldüzü köyüne gelerek yaklaşık dört ay boyunca burada arıcılık yapıyor.

Emekli polis memuru Mahmut Dilmen, yaptığı açıklamada, arıcılığa önce hobi olarak başladığını, babalarının mesleğini devam ettirdiklerini ve kardeşi Mustafa Dilmen ile birlikte arıcılık yapmaya başladıklarını ifade etti. Her yıl Mayıs ayının 10'u gibi Ağrı'ya geldiklerini söyleyen Dilmen, "Yukarı Yoldüzü köyüne Mayıs ayının 10'u gibi geliyoruz ve yaklaşık 4 ay burada kalıyoruz. Sezonun sonuna geldik, şu an burada 250 arımız var. Başlangıçta hobi olarak 5 arımız vardı, sonra sayı 10, 15, 20 derken 120 oldu. Abimin de 130 arısı var, toplamda 250 arıya ulaştık. Bu sene sezon gayet güzel geçti ama bal satışlarında bazı sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık olarak 7 ton bal aldık. Ağrı'da bu sene çok yağmur yağdı, bu da mevsimi biraz zorlaştırdı çünkü yağmur arılara iyi gelmiyor." dedi.

Arıcılığın zorlu bir meslek olduğunu vurgulayan Mahmut Dilmen, "Arıcılık zor bir meslek çünkü canlı bir hayvanla, sizi tanımayan bir canlıyla uğraşıyorsunuz. Onun dilini anlamak çok zor. Bu zorluklara rağmen başarılı olmak için ciddi bir efor sarf etmek gerekiyor. Eylül'ün 25'i gibi arıları hazırlayıp, araç kiralayarak Ordu'ya döneceğiz. Allah izin verirse 2025'in Mayıs ayında tekrar buraya gelmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye emeklisi Mustafa Dilmen ise arıcılığı baba mesleği olarak sürdürdüklerini belirterek, "Kardeşim Mahmut Dilmen'le baba mesleğini sürdürmekteyiz. Mayıs ayının ilk haftalarında Yukarı Yoldüzü köyüne geliyoruz ve burada yaklaşık 4 ay kalıyoruz. Eylül'ün 25'i gibi Ordu'ya dönerek arılarımızı memlekete götürüyoruz. Bu yıl mevsim kısmen zor geçti ama bal verimi iyiydi. Yaklaşık 7 ton bal ürettik." dedi.

Arıcılığın zorlu fakat keyifli bir meslek olduğunu ifade eden Mustafa Dilmen, "Arılar kimseyi tanımaz, sahibini bile tanımaz. Bu mesleğin zorluğu kadar zevkli yanları da var. Bu seneki balın aroması geçen senekine göre çok daha güzel. Ancak bal fiyatları bu yıl oldukça düşük. Balın sağımı bittikten sonra arılarımızı hazırlayıp etrafın temizliğini yaparak işleri tamamlayacağız ve araç kiralayıp memlekete döneceğiz." diye konuştu.

Dilmen kardeşler, baba mesleğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını ve her yıl düzenli olarak Ağrı'ya gelerek arıcılık yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru ve ağabeyi, Ağrı'da 7 ton bal üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arıcılığa hobi olarak başlayan emekli polis memuru ve ağabeyi, Ağrı'da 7 ton bal üretti - Son Dakika
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