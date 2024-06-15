Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi.

15.06.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Düzce'de Darıcı Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Müftüsü Osman Aydın, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Aslan, şehit yakınlarıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Öte yandan Düzce Belediyesince kabristanlık girişinde yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenler için ikram alanı oluşturuldu.

Mezarlık ziyareti yapanlar dua etti, yakınlarının mezarlarını temizledi.

Kocaeli

Kocaeli'de kent protokolü, arife günü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile İl Müftüsü Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Şehitliği'ne gelenler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek çiçekleri suladı.

Şehit aileleri, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata ve vatandaşlar, Ferizli Merkez Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, İlçe Müftüsü Sinan Yazıcı'nın yaptığı duaya katıldı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara geldi.

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayıp mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Zonguldak, Karabük, Sakarya, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu - Son Dakika


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:29. #1.12#
SON DAKİKA: Arife gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement