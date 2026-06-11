Arıkan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Arıkan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

11.06.2026 01:33
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Netanyahu'nun sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netenyahu'nun yaşadığı bir dünya asla temiz ve güvenli olmayacak! Cami duvarına pislemeye başladığına göre eceli yaklaşıyor demektir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Arıkan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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