Arıkan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netenyahu'nun yaşadığı bir dünya asla temiz ve güvenli olmayacak! Cami duvarına pislemeye başladığına göre eceli yaklaşıyor demektir!" ifadesini kullandı.