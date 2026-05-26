Arıkan'dan Trump'a Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma zemini için bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini şart koştuğunu öne sürerek, "Trump, İran karşısındaki hezimetini; terörist İsrail'e masada diplomatik bir zafer kazandırarak örtmeye çalışmaktadır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasındaki müzakerlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Barış değil, teslimiyet getiren her türlü antlaşmayı reddediyoruz."

Abraham Antlaşmaları, siyonizm ve emperyalizmin bölgeye yerleştirdiği zaman ayarlı bombalardır.

İran ile bir anlaşma zemini oluşturmak için, Türkiye dahil bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini şart koşan Trump, İran karşısındaki hezimetini; terörist İsrail'e masada diplomatik bir zafer kazandırarak örtmeye çalışmaktadır.

Bizler bölge ülkelerini ve iktidarı açıkça uyarıyoruz: İsrail'in teslimiyetine dayanmayan hiçbir süreçte, siyonist zihniyetle kalıcı bir anlaşma zemini kurulamaz.

İsrail'in saldırganlığını meşrulaştırma anlamına gelen bu teklif, değerlendirmeye dahi alınmamalıdır.

İktidar bir an önce kamuoyuna açık ve net şekilde bu teklifi reddettiğini açıklamalı; siyonizmle aynı masada bulunmayacağını ilan etmelidir."