Arin Gölü'nde Duvar Kalıntıları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Arin Gölü'nde Duvar Kalıntıları Ortaya Çıktı

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Kuraklık nedeniyle Arin Gölü'nde duvar kalıntıları gün yüzüne çıktı, ekosistem tehlikede.

06.11.2024 09:53
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Arin Gölü'nde duvar kalıntıları ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde duvar kalıntıları ortaya çıktı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü, Karşıyaka ve Esenkıyı köyleri arasında yer alan ve aynı zamanda kuş cenneti olarak da bilinen Arin Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle hızla küçülüyor. Yüz ölçümü 13 kilometrekare olan ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan gölde su seviyesinin çekilmesiyle duvar kalıntıları ve mikrobiyolitler gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nden 10 metre yüksekliğe sahip olan Arin Gölü, çevresindeki ekosistem ve kuş çeşitliliği ile bölgenin en önemli doğal alanlarından biri. Ancak son yıllarda iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin olumsuz etkileri, gölün hızla kurumaya yüz tutmasına neden oldu. Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar, bu durumun çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi etkileri olabileceği konusunda endişe duyuyor.

Köy sakinlerinden Nedim Atalay, "Arin Gölümüz muhteşem bir kuş cennetiydi. Sabahları kuş sesleriyle uyanırdık. Ancak artık gölümüz hızla kurumaya mahkum. Bu durumu endişe içinde izliyoruz" dedi.

Uzmanlar ise, göl çevresindeki ekosistemi korumak için acil önlemler alınması gerektiğini vurgularken, bilinçsiz sulama ve kuraklıkla mücadele için daha sürdürülebilir tarım ve su yönetimi politikalarının önemine dikkat çekiyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arin Gölü'nde Duvar Kalıntıları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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