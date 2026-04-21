Arınç'tan Eğitim ve Ahlak Vurgusu

21.04.2026 10:14
Bülent Arınç, okul saldırısını değerlendirirken, eğitimde ahlak eksikliğine dikkat çekti.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına değinirken, "Babası Emniyet mensubu, adamda beş tane tabanca, iki tane tüfek var. Oğlunu atış poligonuna gönderiyor. Bu ne biçim bir yozlaşmadır? Bence katile verilecek ceza kadar ona da ceza verilmesi lazım. Ama bunlar önlenebilecek mi? Hem acil, hem orta vade, hem uzun vadede eğitim konusunu tekrar ele almamız lazım. Bu bir beka meselesidir" dedi.

Arınç, Bingöl Üniversitesi'nde katıldığı "Bir Mezunun Yol Haritası" programındaki konuşmasında, "ahlakın siyasetten de ekonomiden de ayrı tutulamayacağını" ifade etti. "Bugün en büyük eksikliğimiz tam da bu" diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin içinden ahlakı çıkaramazsınız. Ekonominin içerisinden ahlakı çıkaramazsınız. Bugün ahlak yoksunluğu yaşıyoruz. Olmayan tek şey maalesef bu. Yani 'siyasette ahlak olmalı mı, olmamalı mı?' anketinde 'olmasa da olur' çıkıyor. Bu bir felakettir. Şu liselerde, ortaokullarda yaşanan facialara bakar mısınız? Ne güzel evlatlarımızı kaybettik. Allah onları cennetine koysun, öğretmenlerimizi de. Ama aynı cani, aynı okuldan çıkıyor; aynı sınıftan çıkıyor. Bu nasıl bir iş ya Rabb'im? Babası emniyet mensubu, adamda beş tane tabanca, iki tane tüfek var. Oğlunu atış poligonuna gönderiyor. Bu ne biçim bir yozlaşmadır? Bence katile verilecek ceza kadar ona da ceza verilmesi lazım. Ama bunlar önlenebilecek mi? Hem acil hem orta vade hem uzun vadede eğitim konusunu tekrar ele almamız lazım. Bu bir beka meselesidir."

Meşhur sosyologlardan Arendt zannediyorum, 'Kötülüğün Sıradanlaşması' diye bir kitap yazdı. Bugün bütün dünyanın felaketi budur. Devlet adamlarına bakın; başta Trump. Adamın iyi bir yanı yok. Zehir gibi bir adam. Onun gibi çok benzerleri de var. Yolsuzluklar sıradanlaştı. Adaletsizlikler sıradanlaştı. Bütün dünyada böyle. Devlet adamlığında bir lider yok. Fransa'da yok, İtalya'da yok, İngiltere'de yok. Hepsi kendi içinde sıkıntılı. Biz Türkiyemizde, kendi ülkemizde işin en iyisi olacağız. Bu işi en iyi kim yapabilir? İşte içinizden biri böyle olur. Sıradan siyasetçi olmanın zamanı değil.

Türkiye'de işsizlik problemi var deniyor, ki var şüphesiz. 'İki üniversiteyi bitirdim, iki diplomam var' deniyor. Şu anda bizim 200 civarında üniversitemiz var. İkincisi de hukuk fakültelerini de her yeri açmanın gereği yok. Çünkü her yerde olunca kalite azalıyor. Öğretim üyesi yok, profesör yok. Hukuk fakültesi sayısı çok fazla. İletişim fakültesi sayısı çok fazla. Şimdi diş hekimliği fakültelerinin sayısı çok fazla oldu. Psikoloji bölümlerinin sayısı çok fazla oldu. Biz aynı kapasitede bunları karşılayamıyoruz."

Kaynak: ANKA

Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
