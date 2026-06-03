Arınç'tan Yargıtay'a Acil Çağrı - Son Dakika
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Arınç'tan Yargıtay'a Acil Çağrı

03.06.2026 14:03
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Bülent Arınç, CHP'nin butlan kararı sonrası Yargıtay'a hızlı karar verme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşanan sürecin Türkiye siyasetine ve ülkenin itibarına zarar vereceğini belirterek, Yargıtay'ın konunun hassasiyetini göz önünde bulundurup bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerini yineleyerek, Yargıtay'a dosyayı bir an önce karara bağlama çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arınç, CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararı hakkındaki görüşlerini 26 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. O paylaşımında da Yargıtay'ın hukuka ve hakkaniyete uygun bir kararı gecikmeden vermesi gerektiğini ifade ettiğini belirten Arınç, çağrısını yineledi.

Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın TBMM grup toplantılarındaki açıklamalarını takip ettiğini belirterek, her iki ismin de mevcut belirsizliğin sona ermesi için Yargıtay'ın ivedilikle karar vermesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerini yerinde bulduğunu ifade etti.

Arınç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP için çıkan mutlak butlan kararı hakkındaki görüşlerimi alıntıladığım şekilde 26 Mayıs tarihinde paylaşmış, Yargıtay'a düşen görevin, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi olduğunu ve kaos ortamının ortadan kalkması gerektiğini ifade etmiştim."

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan'ın dün TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantılarını takip ettim. Sayın Bahçeli ana muhalefet partisinin içinde olduğu durumun Türk siyaseti ve demokrasisi açısından; Sayın Bakırhan da mevcut durumun terörsüz Türkiye süreci açısından barındırdığı riskleri merkeze alarak Yargıtay'ın ivedilikle karar vererek bu kaos ortamına son vermesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Bu yaklaşımı oldukça yerinde ve sağlıklı buluyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu bu durumun Türk siyasetine ve Türkiye'nin itibarına zarar vereceğini düşünüyor ve Yargıtay'ın bu konunun hassasiyetini göz önüne alarak konuyu bir an önce çözüme kavuşturması gerektiği çağrımı bir kez daha yineliyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Bülent Arınç, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arınç'tan Yargıtay'a Acil Çağrı - Son Dakika

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