Arjantin, Çin'e 14 kültürel kalıntıyı iade etti

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BUENOS AİRES, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Arjantin Büyükelçiliği, Güney Amerika ülkesinin Çin'e iade ettiği 14 parça kültürel kalıntıyı Perşembe günü teslim aldı.

Çin'in Arjantin Büyükelçisi Wang Wei bu işbirliğinin, Arjantin'in Çin halkının ulusal duygularına ve kültürel hak ve menfaatlerine tam anlamıyla saygı duyduğunu göstermekle kalmadığını, aynı zamanda Çin ile Arjantin arasında insanlığın kültürel mirasının korunması, kültürel kalıntı kaçakçılığıyla mücadele ve uluslararası sözleşmelerin ciddiyetle uygulanması hususlarındaki kararlı irade ve yakın işbirliğini de yansıttığını söyledi.

Wang ayrıca bu işbirliğinin, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğini daha da güçlendirebilecek değerli bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

İade edilen 14 kültürel kalıntı, yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmıştı. Söz konusu parçalar 2017 yılında kültürel kalıntı kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere Interpol'ün yürüttüğü uluslararası ortak operasyonda Arjantin polisi tarafından ele geçirilmişti.