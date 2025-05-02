Arjantin'de 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

İlk depremin ardından en büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana geldi.

Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinin X hesabından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyati tedbir olarak tahliye uyarısı verildiği belirtildi.