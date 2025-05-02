Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Geniş Video İzle

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.

02.05.2025 16:30  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ushuaia şehrine 219 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi
Ushuaia bölgesinde halk yüksek yerlere kaçmaya başladı.

ŞİLİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen depremler, Arjantin'in komşu ülkesi Şili'de de hissedildiği ifade edildi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamada "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

Arjantin\'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Arjantin, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • CİNCON SEVİCİ:
    Rabbim yardım etsin. 64 4 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    Allah yardımcılar olsun bizim icardi ordaami acaba 37 21 Yanıtla
  • ibrahimbabat666:
    Allah beterinden korusun Allah korusun bizde olmuş olsa vay halimize 41 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    dünyanın sonu geliyor inşallah 26 14 Yanıtla
  • kostram:
    Ne hikmetse Arjantin'de Türkiye'nin kaderi aynı orada da enflasyon Dünya 1 .2. cisi Hayat pagalılığı birinci 1.2. sırada olaylar kargaşa ... 15 3 Yanıtla
  • Atalay k:
    Merkeze uzaklık, derinlik, süre.. çok eksik bilgi var 4 2 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Türkiyede olsa kırımdı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:51:04. #7.13#
SON DAKİKA: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.