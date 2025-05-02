Arjantin\'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ushuaia şehrine 219 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

Ushuaia bölgesinde halk yüksek yerlere kaçmaya başladı.

ŞİLİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen depremler, Arjantin'in komşu ülkesi Şili'de de hissedildiği ifade edildi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamada "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.