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Arjantin'de Milei hükümeti protesto edildi

Arjantin'de binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarını ve kuralsızlaştırma kararnamesini protesto etti. Sendikalar, kararnamenin grev hakkını sınırladığını, iş sözleşmelerini değiştirdiğini ve kamu şirketlerinin özelleştirilmesine olanak sağladığını iddia etti.

Arjantin\'de Milei hükümeti protesto edildi
28.12.2023 - 01:01,  Güncelleme: 01:03
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Arjantin'de, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin yeni ekonomi politikaları protesto edildi.

Başkent Buenos Aires'te, Genel İş Konfederasyonu (CGT) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikasını ve kuralsızlaştırma kararnamesine tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi Sarayı önünde gazetecilere açıklamada bulunan İşçi Sendikası Genel Sekreteri Gerardo Martinez, kuralsızlaştırma kararnamesine karşı olduklarını belirterek, "Başkan Milei'nin meşruiyetini sorgulamıyoruz ancak onun güçler ayrılığına saygı duymasını istiyoruz. İşçiler anayasal haklarını savunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Milei'nin, ekonomide köklü değişimler vadettiği kuralsızlaştırma kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu savunan CGT, Kongre'nin bu karara karşı gelmesi gerektiğini belirtti.

CGT, hükümetin ekonomide önemli bir düzenleme yaparken, iş adamları ve sendikalardan oluşan 3'lü bir diyalog masası oluşturması gerektiğine işaret etti.

Sendikaların iddiasına göre kararname kapsamında, grev hakkı sınırlandırılıyor, iş sözleşmeleri ve kıdem tazminatı sistemi değişiyor, çalışma kuralları yeniden tanımlanıyor, kamu şirketlerinin özelleştirilmesinin önü açılıyor, yıllık enflasyonun yüzde 160'ı aştığı durumlarda tüketicileri fiyat artışı karşısında koruyan yasa da yükümlülükten kalkıyor.

Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.

Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını duyurmuştu.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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