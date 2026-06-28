Arjantin, Dünya Kupası'nda 3'te 3 Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin, Dünya Kupası'nda 3'te 3 Yaptı

28.06.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yenerek 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi; Messi rekor kırdı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Messi ayrıca Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak yeni bir rekora imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yendi. Giovani Lo Celso'nun frikik golüyle öne geçen Arjantin, Lautaro Martinez'in penaltısı ve Lionel Messi'nin frikik golüyle galibiyet kazandı. Messi Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak yeni bir rekora imza attı.

Gruptaki 3 maçını da kazanan Arjantin, grubunda 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Cezayir ile Avusturya arasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 4 puana ulaştı; Avusturya averajla ikinci, Cezayir ise üçüncü sıradan üst tura çıktı. Beraberlik, İran'ın turnuvaya veda etmesine neden oldu.

K Grubu'nda ise Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. Kolombiya 7 puanla grup lideri olurken, Portekiz 5 puanla ikinci sıradan tur atladı.

Günün diğer karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı.

Özbekistan, Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçse de Kongo geri dönerek maçı kazandı ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı. Özbekistan turnuvaya puansız veda etti.

Kaynak: ANKA

Lionel Messi, Arjantin, Turnuva, Futbol, Güncel, Ürdün, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin, Dünya Kupası'nda 3'te 3 Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Venezuela’da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 10:52:15. #7.13#
SON DAKİKA: Arjantin, Dünya Kupası'nda 3'te 3 Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.