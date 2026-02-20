Arjantin, Gazze\'ye barış gücü göndermeyi teklif etti

MEXICO Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na desteğini yineleyerek Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısında Milei, kalıcı barışın ancak temel insan haklarına dayalı bir düzenle sağlanabileceğini belirterek, kurulun bu hedef doğrultusunda bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Milei, Trump'ın liderliğini överek, küresel sorunlarla mücadelede kararlı diplomasiye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkesinin barış operasyonlarındaki deneyiminin güçlü bir referans olduğunu ve bu kapasiteyi olası bir istikrar gücünün hizmetine sunabileceklerine işaret eden Milei, Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Milei ayrıca, Arjantin Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve uluslararası insani yardım sağlayan Beyaz Baretliler (Cascos Blancos) ekiplerinin Gazze'deki çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde, 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan???????, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.