Arjantin Messi ile Cezayir'i 3-0 Yendi

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin şov yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin'e galibiyeti getiren golleri; 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Yaptığı hat-trick sonrası Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya yükselten Arjantinli süperstar, zirvedeki Miroslav Klose'yi (16 gol) yakalamış oldu.

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.