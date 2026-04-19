Arjantin ve İsrail'den İşbirliği Anlaşmaları

19.04.2026 21:44
Arjantin ile İsrail arasında havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Beraberindeki heyetle İsrail'e gelen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanlarının katılımıyla düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Törende konuşan Netanyahu, İran'la işlerinin bitmediğini ileri sürerek "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei ise İsrail ile doğrudan uçuşların başlatılacağını ve teknoloji konusunda işbirliği yapacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Milei, İsrail-Arjantin arasında imzalanan ve "Isaac Anlaşmaları" olarak isimlendirilen anlaşmaların ABD'nin desteğiyle Abraham Anlaşmaları'na benzer şekilde İsrail'i Güney Amerika'da tanıtarak buradaki ülkelerle bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Milei'nin, Arjantin'in 2024'te Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı büyükelçiliğin açılışını yapmak için İsrail'e geldiği aktarıldı.

