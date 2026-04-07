Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arkadaşını Kazara Öldüren Sanığa 19 Yıl Hapis

07.04.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanık F.P., arkadaşını tabancayla kazara vurup öldürmekten 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, arkadaşını kazara ateş alan tabancayla öldürdüğünü iddia eden sanığın 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme kararını hukuka uygun bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesinde 7 Mart 2023'te Fırat Bolkan'ın (21) tabancayla öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 20 Şubat 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanık F.P.'ye "olası kastla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen cezanın istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle hükmü uygun buldu.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa yönelik hükümde esas alınan raporların yeterli olduğu ve eksik incelemenin bulunmadığı belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Eylemin doğrudan sanık tarafından kasıtla gerçekleştirildiğinin saptandığı, taksirle öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın maktule yönelik eylemine uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, kastın derecesi ile yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımının yasal bağlamda ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne 7 Mart 2023'te tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış, genci hastaneye bırakıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan F.P. tutuklanmıştı. Yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne süren F.P. 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:28:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arkadaşını Kazara Öldüren Sanığa 19 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.