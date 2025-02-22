Arkadaşını Vuran Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Göksu Mahallesi'nde 20 Şubat'ta tartıştığı arkadaşı E.K'yi (18) silahla yaralayan F.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

F.D'nin emniyetteki ifadesinde, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin, olaydan sonra kamyonetle uzaklaşması ve Torbalı'da bir arkadaşının evine gitmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Göksu Mahallesi'nde 20 Şubat'ta F.D, tartıştığı arkadaşı E.K'ye silahla ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan E.K, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı Torbalı'da saklandığı evde suç aleti tabancayla yakalamıştı.