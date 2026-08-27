Arkadaşının İhbarıyla Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arkadaşının İhbarıyla Cansız Bedeni Bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kadın, arkadaşının intihar tehdidi sonrası polise ihbarda bulundu; adam denizde bulundu.

ANTALYA'nın Muratapaşa ilçesinde, aralarındaki tartışma sonrası evden ayrılan arkadaşının telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğünü iddia eden kadının ihbarı üzerine arama yapan polis, Ahmet Gözenbay'ın cansız bedenini denizde buldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan bir kadın, tartışıp evden ayrıldıktan sonra falezlere giden arkadaşı Ahmet Gözenbay'ın telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğü yönünde görüş belirttiğini anlattı. İhbar üzerine polis Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde arama yaptı. Denizde gerçekleştirilen arama çalışmasında Gözenbay, su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Botla, Yat Limanı'na götürülen Gözenbay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözenbay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Antalya, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının İhbarıyla Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:33
Fenerbahçe’den Talisca için sürpriz karar 20 milyon euroya rağmen kalıyor
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
10:22
Lyon maçına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde
10:11
Fenerbahçe ve Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden servet
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:43:02. #7.12#
SON DAKİKA: Arkadaşının İhbarıyla Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement