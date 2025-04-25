Arkadaşlar Korkup Kaçtı, Çocuk Boğuldu

BİRLİKTE KANALA GİRDİĞİ 2 ARKADAŞI KORKUP KAÇMIŞ

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Nisan'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un, olay günü 2 arkadaşıyla bisikletle kanala geldiği ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Kılavuz'un bir süre sonra boğulduğu, korkan 2 çocuğun sudan çıkıp ölen arkadaşlarına ait bisikleti su kanalına attığı, daha sonra ayrıldığı belirlendi.

Öte yandan 3 arkadaşın sulama kanalına bisikletle gittiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polisin, uzman eşliğinde her ikisi de 12 yaşındaki 2 çocuğun ifadesine başvurduğu öğrenildi.