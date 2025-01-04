Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Zenger, Burakhan Tosun, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Bahov, Gutierrez, Gülhan Emir Pınar, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 98 dakika (35, 30, 33)
SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 14. haftasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Altekma'dan Miguel David Gutierrez Suarez, karşılaşmanın 3. setinde yere düştü. Bir süre hareketsiz kalan sporcu, iki takımın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından saha kenarına alındı, oyuna devam edemedi.
Son Dakika › Güncel › Arkas Spor'dan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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