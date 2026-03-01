Armada Avm Çevresinde Tek Yön Uygulaması Başladı - Son Dakika
Armada Avm Çevresinde Tek Yön Uygulaması Başladı

01.03.2026 11:00  Güncelleme: 12:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Armada AVM çevresindeki trafik tıkanıklığını gidermek amacıyla tek yön uygulamasını başlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak, 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren tek yön olarak hizmet verecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda Armada AVM çevresinde yeni trafik düzeni için delinatörlerin ve tek yön tabelaların takılmasıyla tek yön uygulaması başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, Armada AVM çevresinde tek yön uygulaması başladı.

Armada AVM ile Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergahlarda tek yön uygulaması hayata geçirildi.

Düzenlemeyle artık Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak 28 Şubat 2026 itibarıyla Armada girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yön olarak hizmet verecek.

Araçların ana yola çıkışlarını senkronize etmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Nergiz Sokak'ın Sakıp Sabancı Bulvarı bağlantı noktasına da akıllı sinyalizasyon sistemi kuruldu. Bu kapsamda araçların ana bulvara çıkışları kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 28 Şubat, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

