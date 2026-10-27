Arnab fırtınası Sri Lanka'da 1 kişiyi öldürdü, Hindistan'da 53 tren seferi iptal edildi

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan "Arnab" siklonik fırtınası, bölge ülkelerinde sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), yaptığı açıklamada, "Arnab" siklonik fırtınasının ülke genelinde 12 bölgede etkili olduğunu belirtti.

Siklonik fırtınanın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından 10 binden fazla kişinin etkilendiğini aktaran DMC, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 215 evin hasar gördüğünü açıkladı.

The Star gazetesinin haberine göre Sri Lanka Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm okullarda 27 Ekim'de eğitime ara verileceğini duyurdu.

Bakanlık, kararın, mevcut hava koşulları altında öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını kaydetti.

Hindistan

India Today'in haberine göre, Arnab siklonik fırtınasının, saatte 115 ila 125 kilometre hızla ilerlemesi, rüzgar hızının ise saatte 140 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), fırtınanın batı-kuzeybatı yönünde ilerlemesinin, ardından kuzeybatıya dönerek 28 Ekim sabah saatlerinde Andhra Pradeş eyaleti kıyılarında karaya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Ulusal Kriz Yönetimi Komitesi, fırtınaya yönelik hazırlıkları gözden geçirirken, Hindistan Demir Yolları da önlem amacıyla 53 tren seferini iptal etti.

Fırtınadan etkilenmesi beklenen bölgelerde okullar geçici kapatılırken plajlara giriş yasaklandı.

Riskli bölgelerde yaşayan 4 bin 711 hamile kadının sağlık merkezleri ve hastanelere nakledilmesi için hazırlık yapılırken, denize açılan tüm balıkçıların güvenli şekilde kıyıya döndüğü belirtildi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri ile riskli noktalara çeşitli ekipmanlar konuşlandırıldı.

Öte yandan siklonun karaya ulaşmasının beklendiği bölgenin dışında kalan Odisha eyaletinde de şiddetli yağış ve saatte 80 kilometreye ulaşabilecek rüzgara karşı tedbirler artırıldı.

Nepal

Nepal'de de yetkililer, siklonik fırtınanın, Himalayalar bölgesinde 29-31 Ekim'de şiddetli sağanak yağışlara, kar fırtınalarına ve çığ düşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Siklonik fırtınaların sık yaşandığı Bengal Körfezi, bölge ülkelerinden Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Sri Lanka'yı, deniz kaynaklı hava felaketlerine karşı savunmasız hale getirebiliyor.